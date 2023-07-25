Манчестер Сити представил третью форму на сезон-2023/24
"Горожане" сделали комплект под стать игре команды.
Манчестер Сити презентовал третий комплект формы на сезон-2023/24.
"Горожане" эксклюзивно представили новую экипировку в Токио во время предсезонного тура. Ее дизайн выполнен в виде молний.
Читай также: Новые формы футбольных команд на следующий сезон
New season, new threads 👕⚠️#ManCity x @pumafootball pic.twitter.com/rf4ZO2iX6y— Manchester City (@ManCity) July 25, 2023
Пресс-служба клуба отмечает, что молнии являются отражением стиля игры, а также атмосферы, которая присутствует на матчах команды.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!