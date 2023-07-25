Манчестер Сити представил третью форму на сезон-2023/24

Манчестер Сити презентовал третий комплект формы на сезон-2023/24.

"Горожане" эксклюзивно представили новую экипировку в Токио во время предсезонного тура. Ее дизайн выполнен в виде молний.

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Пресс-служба клуба отмечает, что молнии являются отражением стиля игры, а также атмосферы, которая присутствует на матчах команды.

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