Ман Сити намерен удержать одного из своих лидеров

Гвардиола понимает, что заменить Бернарду Силву будет очень тяжело.

Манчестер Сити готов приложить усилия, чтобы сохранить в клубе одного из своих лидеров Бернарду Силву, пишет 90Min.

Этим летом "горожане" уже потеряли Рияда Мареза и Илкая Гюндогана, подписав лишь Матео Ковачича. Силву заменить сложнее.

Пеп Гвардиола не любит удерживать в клубе игроков, но тоже понимает, что заменить португальца будет очень тяжело.

Напомним, что Бернарду Силва интересует Барселону и ПСЖ, но если каталонцы попросту не имеют денег, но парижане готовы заплатить 75 млн фунтов.

Но даже на таких условиях английский клуб не хочет отпускать хавбека. Более того, "горожане" планирует предложить португальцу огромный контракт, который сравняет его с Эрлингом Холандом и Кевином де Брюйне.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласовал контракт с датским форвардом.

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