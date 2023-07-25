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Манчестер Юнайтед согласовал контракт с датским форвардом

В течение недели манкунианцы подадут официальное предложение.
Сегодня, 17:22
Расмус Хейлунд / Getty Images
Расмус Хейлунд / Getty Images

Манчестерский клуб согласовал личный контракт с Расмусом Хойлундом, пишет Фабрицио Романо.

Нападающий бергамасков является основной трансферной целью МЮ на это лето, однако клуб все еще не подал официальное предложение.

Зато манкунианцы уже согласовали с Хойлундом пятилетний контракт, будущая зарплата датчанина пока неизвестна.

Также инсайдер пишет, что МЮ подаст предложение уже на этой неделе, и оно будет включать реалистичные цифры. Англичане не намерены платить за Расмуса 90-100 млн евро.

Ранее, напомним, сообщалось, что МЮ и Челси отказались от идеи подписания Килиана Мбаппе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Расмус Хьойлунд

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