Манчестер Юнайтед и Челси отказались от трансфера Мбаппе

Клубы не смогут конкурировать с Реалом.

ПСЖ ведет переговоры с разными клубами о трансфере нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Парижский гранд предлагал подписать французского футболиста Барселоне, Тоттенхэму, Челси, Манчестер Юнайтед и Интеру. Клубы уже делали запрос по игроку.

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"Красные дьяволы" и "синие" отказались от трансфера, так как знают о серьезных намерениях Реала усилиться игроком. Сам Килиан мечтает выступать за "сливочных".

В Реале хотели бы купить Мбаппе прямо перед закрытием трансферного окна, так как к тому моменту ПСЖ будет готов продать его по цене ниже рыночной.

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