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Футбол

В Барселоне отреагировали на слухи об интересе к Мбаппе

Каталонцы объяснили, почему трансфер футболиста невозможен.
Сегодня, 09:12
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, информация о том, что игрок интересен Барселоне не соответствует действительности.

Каталонский клуб не может позволить себе 24-летнего игрока по экономическому соображению.

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Кроме того, Мбаппе рассматривается как человек, способный испортить атмосферу в раздевалке, чего каталонцы хотели бы избежать.

Ранее сообщалось, что Аль-Хилаль предложил за Мбаппе космическую сумму.

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