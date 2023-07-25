В Барселоне отреагировали на слухи об интересе к Мбаппе
Каталонцы объяснили, почему трансфер футболиста невозможен.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно.
Как сообщает Mundo Deportivo, информация о том, что игрок интересен Барселоне не соответствует действительности.
Каталонский клуб не может позволить себе 24-летнего игрока по экономическому соображению.
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Кроме того, Мбаппе рассматривается как человек, способный испортить атмосферу в раздевалке, чего каталонцы хотели бы избежать.
Ранее сообщалось, что Аль-Хилаль предложил за Мбаппе космическую сумму.
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