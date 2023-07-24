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Барселона намерена включиться в битву за Мбаппе

Каталонцы могут предложить ПСЖ ряд своих игроков в обмен.
Сегодня, 15:49
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Каталонская Барселона может попытаться провернуть трансфер Килиана Мбаппе.

Как сообщает Маттео Моретто, у "сине-гранатовых" нет необходимых финансов, чтобы это сделать, но могут продать ПСЖ нескольких своих игроков в обмен на Килиана.

Журналист Хави Мигель, в свою очередь, отмечает, что французский гранд заинтересован в трех футболистах Барселоны, которые могут поучаствовать в обмене. Речь идет о Френки де Йонге, Жюле Кунде и Усмане Дембеле.

Какие-то дополнительные детали о потеницальной сделке между Барсой и столичным клубом на данный момент остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что саудовский Аль-Хиляль предложил астрономическую сумму Мбаппе за год контракта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе

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