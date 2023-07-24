Аль-Хилаль готов отпустить Мбаппе в Реал

Саудовцы идут на огромные риски, лишь бы приобрести форварда.

Аль-Хилаль готов предложить Килиану Мбаппе неожиданную сделку, утверждает Джеймс Бендж.

Напомним, ранее саудовский клуб предложил ПСЖ 300 млн евро за французского форварда.

Но и самому Килиану саудовцы не постеснялись предложить неслыханные условия. Аль-Хилаль готов платить Мбаппе 700 млн евро в год!

Также, если француз захочет следующим летом перебраться в Реал, саудовцы отпустят форварда.

Также у них готов и долгосрочный контракт на тот случай, если Килиан решит остаться в Саудовской Аравии.

Напомним, что Мбаппе готов даже пропустить весь сезон, лишь бы не играть за ПСЖ.

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