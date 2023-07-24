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Мбаппе решил, будет ли принимать предложение Аль-Хиляля

Килиан предпочтет сидеть на скамейке запасных, а не играть в Саудовской Аравии.
Сегодня, 21:15
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе определился с тем, стоит ли ему переходить в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает издание Relevo, форвард ПСЖ не намерен переходить в стан местного Аль-Хиляля.

Игрок предпочтет посидеть сезон на скамейке запасных, а затем стать футболистом Реала, а не играть год в азиатском чемпионате. При этом стоит отметить, что Аль-Хиляль также готов через год отпустить нападающего в стан "сливочных".

Напомним, "синие волны" готовы платить Мбаппе астрономическую сумму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Аль-Хиляль

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