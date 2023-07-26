Де Хеа и Щесны попали на радар Баварии

В связи с возможным уходом Янна Зоммера и арендой Александера Нюбеля в Штутгарт Бавария намерена найти на рынке нового вратаря.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Тоби Альтшеффля, в список "ротен" попали три голкипера: Давид Де Хеа, Войцех Щесны и Давид Райя.

Руководство мюнхенского клуба хочет связаться с представителями экс-вратаря Манчестер Юнайтед, чтобы узнать о его мнении насчет переезда на Альянц Арену.

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Ситуация с Щесны самая сложная из этих трех, так как Ювентус не хочет продавать своего основного голкипера, а потому будет всячески отказывать немцам.

Главный тренер Баварии Томас Тухель хочет себе "высокого вратаря", что может стать преградой для 183-сантиметрового Райя. При этом интерес к нему все равно сохраняется.

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