Симеоне выступил с заявлением касаемо желания Феликса перейти в Барселону

Главный тренер Атлетико Мадрид Диего Симеоне прокомментировал слухи о желании нападающего Жоау Феликса перебраться в Барселону.

"Никто из нас в команде не важнее Атлетико. Атлетико гораздо важнее всех нас. Нет никого выше клуба", – сказал аргентинский специалист в интервью COPE.

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Напомним, в одном из недавних интервью португалец заявил, что мечтает выступать за "сине-гранатовых", что сильно разозлило фанатов Атлетико.

Прошлый сезон Феликс провел в аренде в Челси, где за 16 матчей забил всего четыре гола.

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