Хави о поражении от Арсенала: Это ненормально для предсезонного матча

В четверг, 27 июля, в рамках товарищеского матча лондонский Арсенал устроил голевую феерию в паре с Барселоной.

В матче, который прошел в США, "канониры" уверенно разбили каталонцев с итоговым счетом 5:3.

Главный тренер Барселоны Хави остался удивлен этим матчем, испанец отметил, что встреча мало походила на товарищескую.

"Их интенсивность очень меня удивила. Это ненормально для предсезонного матча. Было столько тактических фолов. Матч больше походил на игру Лиги чемпионов, а не на товарищеский.

Арсенал заслужил победу. Главная причина поражения – разный уровень интенсивности и физической подготовки. Это их пятый матч. У них совсем другой ритм. Сейчас Арсенал на уровне Лиги чемпионов, и у них много игроков, которые очень опасны в атаке", - сказал Хави.

Ранее, напомним, ПСЖ включился в гонку за подписании датского форварда.

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