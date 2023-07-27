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Футбол

ПСЖ намерен побороться с МЮ за датского форварда

Но предложение парижан менее привлекательно.
Сегодня, 13:40
Расмус Хойлунд / Getty Images
Расмус Хойлунд / Getty Images

ПСЖ поборется с Манчестер Юнайтед за форварда сборной Дании и Аталанты Расмуса Хойлунда.

Как сообщает Фабрицио Романо, ссылаясь на L'equipe, парижане подали первое предложение бергамаскам размером в 50 млн евро.

Это далеко от запросов итальянского клуба, который хочет получить 70 млн, и более того, хуже, чем предложение "красных дьяволов" в размере 60 млн.

Отметим, что ранее сообщалось, что Хойлунд уже согласовал условия личного контракта с МЮ и хочет перейти только туда.

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