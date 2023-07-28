Челси повесил ценник на своего полузащитника

Челси намерен продать своего вингера Каллума Хадсон-Одои. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

На 22-летнего игрока претендует Фулхэм. Клубы пока не согласовали сумму трансфера, но "дачники" настроены крайне оптимистично.

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"Синие" намерены выручить с продажи англичанина не менее 8 млн фунтов. Сам футболист почти согласовал условия личного контракта.

В минувшем сезоне на счету Хадсон-Одои всего один ассист в 14 матчах в рамках аренды в Байере.

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