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Челси повесил ценник на своего полузащитника

Хадсон-Одои обойдется клубам в небольшую сумму.
Сегодня, 15:20
Каллум Хадсон-Одои / Getty Images
Каллум Хадсон-Одои / Getty Images

Челси намерен продать своего вингера Каллума Хадсон-Одои. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

На 22-летнего игрока претендует Фулхэм. Клубы пока не согласовали сумму трансфера, но "дачники" настроены крайне оптимистично.

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"Синие" намерены выручить с продажи англичанина не менее 8 млн фунтов. Сам футболист почти согласовал условия личного контракта.

В минувшем сезоне на счету Хадсон-Одои всего один ассист в 14 матчах в рамках аренды в Байере.

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