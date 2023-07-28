Челси повесил ценник на своего полузащитника
Хадсон-Одои обойдется клубам в небольшую сумму.
Челси намерен продать своего вингера Каллума Хадсон-Одои. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
На 22-летнего игрока претендует Фулхэм. Клубы пока не согласовали сумму трансфера, но "дачники" настроены крайне оптимистично.
Читай также: Челси предложил невероятные деньги за хавбека Брайтона
"Синие" намерены выручить с продажи англичанина не менее 8 млн фунтов. Сам футболист почти согласовал условия личного контракта.
В минувшем сезоне на счету Хадсон-Одои всего один ассист в 14 матчах в рамках аренды в Байере.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!