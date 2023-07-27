Челси предложил невероятные деньги за хавбека Брайтона

Брайтон снова отказался продавать в Челси своего полузащитника Мойсеса Кайседо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонцы вновь сделали предложение по игроку сборной Эквадора. "Синие" давали за футболиста 80 млн фунтов, но этого оказалось "чайкам" мало.

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Брайтон хочет получить за Кайседо около 100 млн, и пока клуб не собирается снижать ценник на одного из ключевых исполнителей.

В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 37 матчей, забив один гол и отдав один ассист.

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