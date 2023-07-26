Челси опережает Арсенал в гонке за хавбека Аякса

Атакующий полузащитник Аякса Мохаммед Кудус близок к переходу в Челси. Об этом сообщает издание The Independent.

"Синие" лидируют в борьбе с Арсеналом за подписание игрока Аякса. Челси может сделать более выгодное предложение, нежели их соседи из Лондона.

Читай также: Манчестер Юнайтед и Челси отказались от трансфера Мбаппе

Отметим, Аякс готов продать Кудуса за 40 млн евро. Сам игрок готов перебраться в АПЛ.

В минувшем сезоне Кудус провел 42 матча во всех соревнованиях, забив 18 голов и отдав 6 результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!