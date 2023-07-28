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Леви перенес переговоры с Баварией по Кейну

Британский бизнесмен решил занять главенствующую позицию.
Сегодня, 21:23
Дэниэл Леви / Getty Images
Дэниэл Леви / Getty Images

Владелец Тоттенхэма Дэниэл Леви решил перенести переговоры с Баварией, пишет Bild.

Сегодня утром мюнхенцы должны были прибыть в Лондон, чтобы провести переговоры по трансферу Харри Кейна, а вечером делегация уже бы вернулась в Германию.

Однако Леви связался с руководством Баварии и попросил перенести встречу на следующую неделю.

Издание предполагает, что таким образом Леви попросту пытается заполучить контроль на переговорным процессом. Не зря британца считают жестким переговорщиком.

Ранее, напомним, Манчестер Юнайтед улучшил свое предложение по Расмусу Хойлунду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Дэниэл Леви

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