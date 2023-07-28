МЮ подал улучшенное предложение по Хойлунду

Однако цифры все еще не те, которые хотели бы видеть бергамаски.

Манчестер Юнайтед улучшил свое предложение по Расмусу Хойлунду, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что изначально манкунианці планировали заплатить за форварда лишь 50 млн евро, однако в ходе переговоров цена поднялась до 60 млн.

Аталанта все еще требует за датчанина 70 млн, однако переговоры идут очень быстро. Манчестер Юнайтед хочет завершить процесс как можно скорее, потому, возможно, пойдет на дополнительные уступки.

Сам же Расмус все так же хочет продолжить карьеру в Англии, ПСЖ считается дополнительным вариантом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может подписать нападающего Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!