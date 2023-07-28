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МЮ подал улучшенное предложение по Хойлунду

Однако цифры все еще не те, которые хотели бы видеть бергамаски.
Сегодня, 19:56
Расмус Хойлунд / Getty Images
Расмус Хойлунд / Getty Images

Манчестер Юнайтед улучшил свое предложение по Расмусу Хойлунду, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что изначально манкунианці планировали заплатить за форварда лишь 50 млн евро, однако в ходе переговоров цена поднялась до 60 млн.

Аталанта все еще требует за датчанина 70 млн, однако переговоры идут очень быстро. Манчестер Юнайтед хочет завершить процесс как можно скорее, потому, возможно, пойдет на дополнительные уступки.

Сам же Расмус все так же хочет продолжить карьеру в Англии, ПСЖ считается дополнительным вариантом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может подписать нападающего Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Расмус Хьойлунд

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