Футболистка сборной Марокко стала первой, кто сыграл на чемпионате мира в хиджабе

Защитник женской сборной Марокко Нухайла Бензина отметилась уникальными достижением.

Футболистка вышла на поле в матче чемпионата мира против Южной Кореи (1:0) в хиджабе.

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Ранее никто не появлялся в играх данного турнира в мусульманской накидке. Бензина стала первой женщиной, которая сыграла на ЧМ с накрытой головой.

Отметим, за два сыгранных тура женская сборная Марокко набрала всего три балла, занимая аналогичную строчку в своей группе.

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