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Сестра игрока Челси отметилась голом на женском ЧМ

Лорен Джеймс открыла счет забитым мячам на турнире.
Сегодня, 12:19
Лорен Джеймс / Getty Images
Лорен Джеймс / Getty Images

В рамках женского чемпионата мира сборная Англии встречается с датчанками.

На 6 минуте матча "львицы" открыли счет в поединке. Отличилась сестра игрока лондонского Челси Риса Джеймс Лорен Джеймс.

Для Лорен это первый гол в карьере на женских чемпионатах мира и первый выход в старте сборной на этом турнире.

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Отметим, что Джеймс в возрасте 21 года 302 дней стала второй самой молодой авторкой гола за женскую сборную Англии на ЧМ после Джилл Скотт, которой на момент забитого мяча в ворота Аргентины на ЧМ-2007 было 20 лет 227 дней.

Стоит сказать, что девушка является младшей сестрой Риса Джеймса, которому сейчас 23 года.

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