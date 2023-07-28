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Президент ФИФА покинул женский ЧМ-2023, улетев на Таити

Раньше Джанни Инфантино призывал более уважительно относиться к женскому футболу.
Сегодня, 18:25
Джанни Инфантино / Sky Sports
Джанни Инфантино / Sky Sports

Президент ФИФА Джанни Инфантино покинул женский чемпионат мира-2023 менее чем через неделю после его старта, пропустив четыре игровых дня, сообщает Sky Sports.

Сам Инфантино призывал к тому, чтобы к чемпионату мира среди женщин относились с таким же уважением, как и к мужскому турниру. Это произошло, когда он критиковал телевещателей за то, что они предлагали слишком мало денег за права на трансляцию.

По информации источника, частный самолет Инфантино покинул Таити 17 июля, после чего он находился в Новой Зеландии на протяжении восьми дней. Но 25 июля он вернулся на Таити.

Стоит отметить, что Инфантино не посетил ни одного матча в Австралии, а в самой стране он не был с 2020 года, когда она получила права на проведение турнира.

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ФИФА сообщает, что президент организации вернется на турнир. Инфантино опубликовал пост в Instagram со словами "Этот год — год женщин, и будущее принадлежит женщинам".

Примечательно, что аккаунт Инфантино в Instagram продолжает публиковать официальные изображения с матчей, скрывая тот факт, что он покинул Новую Зеландию.

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