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Ман Сити рассматривает возможность подписания хавбека Вест Хэма

Лукас Пакета может быстро сменить победителя ЛК на победителя ЛЧ.
Сегодня, 11:24
Лукас Пакета / Getty Images
Лукас Пакета / Getty Images

Манчестер Сити может сделать предложение по Лукасу Пакета, пишет Tuttomercatoweb.

"Горожане" рассматривают возможность предложить за атакующего хавбека 70 млн евро. Пеп хочет усилить атакующие позиции клуба, после подписания Гвардиола.

Напомним, что бразилец присоединился к Вест Хэму перед прошлым сезоном за 43 млн евро. Провел 41 поединок во всех турнирах, отметившись пятью голами и семью ассистами.

Ранее, напомним, болельщики Ювентуса выступили против подписания Ромелу Лукаку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Лукас Пакета

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