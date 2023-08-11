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Анчелотти выступил против перехода Де Хеа в Реал

Итальянец наложил вето на подписание легенды "красных дьяволов".
Сегодня, 12:20
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Экс-голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа не перейдет этим летом в Реал. Об этом сообщает издание COPE.

Испанский футболист не впечатляет главного тренера клуба Карло Анчелотти, который готов наложить вето на данный трансфер.

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Напомним, основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа получил травму крестообразных связок, ввиду чего может пропустить весь следующий сезон.

Мадридский клуб также рассматривает вариант с подписанием Яссина Буну (Севилья), Кепы Аррисабалаги (Челси) и Кейлора Наваса (ПСЖ).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Давид Де Хеа Реал Мадрид

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