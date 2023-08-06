Вратарь Реала создаст собственный гоночный проект

Тибо Куртуа намерен создать собственную команду, которая будет выступать в Формуле-4, пишет As.

Отметим, что бельгиец - большой поклонник автоспорта, во время пандемии Тибо неоднократно участвовал в виртуальных заездах с пилотами Формулы-1.

Команда TC Racing должна начать выступления в испанской Формуле-4 со следующего года.

Куртуа всерьез намерен развивать свой проект, в качестве советника он уже пригласил экс-пилота Формулы-1 Роберто Мери.

Ранее, также сообщалось, что Макс Ферстаппен хочет создать свою команду GT3.

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