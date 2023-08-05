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Автоспорт

Ферстаппен хочет создать собственную команду GT3 в 2025 году

Нидерландец желает достичь наивысшего уровня в гонках на выносливость.
Сегодня, 11:29
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен планирует создать собственную команду серии GT3, сообщает Motorsport.

Нидерландец собирается собрать команду из двух автомобилей через свой сайт Verstappen.com. Уже с 2025 года команда сможет участвовать в таких сериях, как GT World Challenge (GTWC).

"Все началось с Team Redline в симуляторах", — сказал Ферстаппен. "С Verstappen.com мы спонсируем и поддерживаем различные гоночные мероприятия от близких мне людей".

"Мы также активно участвуем в DTM и GTWC Sprint с Тьерри Вермюленом (сын менеджера Ферстаппена Рэймонда Вермюлена) и с моим отцом в ралли, но конечная цель — собрать собственную гоночную команду".

Источник: Getty Images

"Первый шаг - наша собственная команда в GT3, а затем мы увидим, где мы закончим. Было бы здорово иметь возможность вырасти до самого высокого уровня в гонках на выносливость".

"В настоящее время мы работаем над этим. Следующий год будет напряженным, но я хотел бы, чтобы он наступил как можно скорее. Наличие команды GT3 в 2025 году с минимум двумя автомобилями должно быть возможным".

Ранее Макс Ферстаппен рассказал, как бы он изменил болиды Формулы 1, чтобы серия вновь стала привлекательной для старых болельщиков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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