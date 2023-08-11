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Футбол

Гвардиола: Невозможно повторить то, что мы сделали в прошлом сезоне

Тренер не верит в еще один требл.
Вчера, 23:21
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Испанский наставник Манчестер Сити не думает, что его клуб вновь сможет оформить требл.

Пеп заявил, что подобные достижения бывают раз в жизни, а сейчас они, как и все, начинают все с нуля.

"Подобное случается раз в жизни. Будет невозможно повторить то, что мы сделали в прошлом сезоне. Мы покорили самую высокую гору, но через два дня спистились на землю и теперь мы начинаем все сначала.

У всех одинаковые намерения, теперь будет сложнее достичь вершины. Наш футбол, наш уровень, наш менталитет будут диктовать, каким будет сезон", - считает испанец.

В данный момент "горожане" уверенно выигрывают у новичка АПЛ Бернли в стартовом туре чемпионата. Во время матча Кевин Де Брюйне вновь получил травму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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