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Де Брюйне получил травму в первом тайме первого матча АПЛ

Ужасный старт нового сезона для бельгийского хавбека Манчестер Сити.
Вчера, 22:55
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Матчем Бернли - Манчестер Сити началась Английская Премьер-лига сезона-2023/24.

Но началась она так, что фанаты "горожан" об этом пожалели, ведь травму получил капитан их команды Кевин Де Брюйне.

На 22-й минуте поединка 32-летний бельгиец был вынужден досрочно покинуть поле из-за травмы подколенного сухожилия - вместо него на поле появился Матео Ковачич.

Читай также: Компани вошел в историю Бернли еще до начала матча с Манчестер Сити

Стоит отметить, что эта травма не дает игроку покоя уже длительное время.

Он повредил ногу в финале кубка Англии против Манчестер Юнайтед, после чего он окончательно "добил" ее в финале Лиги чемпионов против Интера (тогда он отыграл всего 35 минут первого тайма).

Матч с Бернли стал для него первым с момента восстановления от травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бернли Манчестер Сити АПЛ Кевин Де Брюйне

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