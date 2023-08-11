Де Брюйне получил травму в первом тайме первого матча АПЛ

Матчем Бернли - Манчестер Сити началась Английская Премьер-лига сезона-2023/24.

Но началась она так, что фанаты "горожан" об этом пожалели, ведь травму получил капитан их команды Кевин Де Брюйне.

На 22-й минуте поединка 32-летний бельгиец был вынужден досрочно покинуть поле из-за травмы подколенного сухожилия - вместо него на поле появился Матео Ковачич.

Kevin de Bruyne was forced off with an injury just 21 minutes into the Premier League season. pic.twitter.com/GOtMD5xNz8 — ESPN FC (@ESPNFC) August 11, 2023

Читай также: Компани вошел в историю Бернли еще до начала матча с Манчестер Сити

Стоит отметить, что эта травма не дает игроку покоя уже длительное время.

Он повредил ногу в финале кубка Англии против Манчестер Юнайтед, после чего он окончательно "добил" ее в финале Лиги чемпионов против Интера (тогда он отыграл всего 35 минут первого тайма).

Матч с Бернли стал для него первым с момента восстановления от травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!