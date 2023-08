Компани вошел в историю Бернли еще до начала матча с Манчестер Сити

В пятницу, 11 августа, на Терф Мур новый сезон Английской Премьер-лиги начнется матчем между Бернли и Манчестер Сити.

Главный тренер "кларетовых" Венсан Компани выбрал такой стартовый состав своей команды, который позволил ему уже сейчас войти в историю клуба.

Как сообщает Opta, средний возраст стартового состава Бернли составляет всего 23 года и 206 дней - это самая молодая основа в истории "бордовых", которая была собрана на матч АПЛ.

К тому же, Венсан Компани стал самым молодым тренером Бернли в рамках АПЛ.

23y 206d - Burnley's starting XI has an average age of just 23 years and 206 days, the youngest line-up they've ever named in the Premier League and the youngest a manager - Vincent Kompany - has ever named in his first game in the competition. Bold. pic.twitter.com/kaUV0J7rhN