"Лучшие команды АПЛ довели меня до смерти от скуки": фанаты недовольны новым форматом Лиги чемпионов

Далеко не всем пришелся по вкусу обновленный еврокубок.

Несколькими днями ранее стартовала первая в истории основная часть Лиги чемпионов, которая заменила традиционный и привычный групповой этап.

Некоторые матчи вызвали у фанатов восторг. Но были и такие, которые могли заставить болельщиков переключить канал.

Такими были матчи при участии Арсенала и Манчестер Сити: "канониры" и "горожане" завершили свои встречи с Аталантой и Интером соответственно нулевыми ничьими.

Как сообщает Daily Mail, эти игры подверглись критике за то, что команды отказались рисковать, так как они знают, что у них впереди еще семь матчей данного этапа.

Фанаты связали это еще и с тем, что на выходных (22 сентября) Арсенал и Манчестер Сити сыграют друг с другом в рамках АПЛ.

"Этот новый формат Лиги чемпионов фактически портит в ней удовольствие. Все команды расслаблены, зная, что им предстоит сыграть еще много игр", - написал один из болельщиков в социальной сети Х.

Другой написал: "За последние два дня посмотрел матчи при участии двух лучших команд Англии, и обе наскучили мне до смерти. Это признак новой Лиги чемпионов".

Фанаты в соцсетях продолжили поддерживать данное мнение: "Приятно видеть, что этот новый формат Лиги чемпионов оказался такой же фигней, как мы все и ожидали. Абсолютное де**мо".

Другой добавил: "Новый формат сделает Лигу Чемпионов более захватывающей, говорили они. Ха!".

Еще один заключил: "Что ж, первая неделя новой Лиги чемпионов была достаточно хр*новой".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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