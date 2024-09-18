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Манчестер Сити - Интер: Обзор и результат матча Лиги чемпионов

"Горожане" имели достаточно шансов, чтобы победить, но ни один не реализовали.
Вчера, 23:59
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В рамках первого тура обновленного формата Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграл с Интером.

В первом тайме значительно активнее действовали «горожане». Они имели несколько хороших моментов, но не смогли реализовать их.

Эрлинг Холанд опасно пробивал по воротам Яна Зоммера, но мяч полетел рядом со штангой. Позже де Брюйне проверял Зоммера, и швейцарец эту проверку прошел.

После перерыва вместо Кевина вышел Илкай Гюндоган, который имел наиболее острый момент во втором тайме. Немец мог не реагировать на подачу со стороны Савиньо, и тогда, мяч возможно бы достался Эрлингу Холанду, но полузащитник решил не испытывать судьбу и самому реализовать момент. У Илкая этого не получилось и мяч полетел чуть выше ворот.

Таким образом, ремейк финала Лиги чемпионов-2022/23 завершился нулевой ничьей.

Статистика матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер - Манчестер Сити

Манчестер Сити - Интер 0:0

xG: 2.01 - 0.61
Удары: 23 - 13
Удары в створ: 5 - 3
Владение мячом: 62% - 38%

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