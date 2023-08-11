Манчестер Сити работает над трансфером вингера Ренна

В прошлом сезоне игрок пропустил матчи против Динамо, но зато отметился двумя ассистами в противостоянии с Шахтером.

Отпустив Рияда Мареза в Саудовскую Аравию, Манчестер Сити лишился правого вингера.

И "горожане" работают над тем, чтобы залатать образовавшуюся дыру на этой позиции.

По информации Фабрицио Романо, английский клуб ведет переговоры с Ренном о переходе Жереми Доку. Клубы начали диалог по 21-летнему бельгийцу еще в начале августа.

В прошлом сезоне Доку был вынужден пропустить два матча против киевского Динамо на стадии группового этапа Лиги Европы из-за проблем с бедром.

Но при этом он поучаствовал в обоих поединках с донецким Шахтером - в обоих случаях Доку отметился результативной передачей, что все равно не помогло его клубу пройти "горняков".

На его счету 7 голов и 4 ассиста в 35 матчах за Ренн во всех турнирах.

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