Манчестер Сити работает над трансфером вингера Ренна
Отпустив Рияда Мареза в Саудовскую Аравию, Манчестер Сити лишился правого вингера.
И "горожане" работают над тем, чтобы залатать образовавшуюся дыру на этой позиции.
По информации Фабрицио Романо, английский клуб ведет переговоры с Ренном о переходе Жереми Доку. Клубы начали диалог по 21-летнему бельгийцу еще в начале августа.
В прошлом сезоне Доку был вынужден пропустить два матча против киевского Динамо на стадии группового этапа Лиги Европы из-за проблем с бедром.
Но при этом он поучаствовал в обоих поединках с донецким Шахтером - в обоих случаях Доку отметился результативной передачей, что все равно не помогло его клубу пройти "горняков".
На его счету 7 голов и 4 ассиста в 35 матчах за Ренн во всех турнирах.
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