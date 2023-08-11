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Статистика, которую вы ждали: первый гол сезона в Ла Лиге забил уникальный игрок

Все дело в его внешности.
Вчера, 23:59
Иси Палазон / Getty Images
Иси Палазон / Getty Images

Новый розыгрыш чемпионата Испании стартовал матчем между Райо Вальекано и Альмерией.

Судьбу встречи решили два удара с пенальти в исполнении Райо - оба были точными и принесли этой команде победу.

Первый 11-метровый реализовал вингер Иси Паласон. Интересно, что он стал первым (по меньшей мере за 50 лет) полностью лысым игроком, который стал автором первого гола в сезоне Ла Лиги. 

Всего в прошлом сезоне 28-летний игрок забил 9 голов в Ла Лиге.

Ранее, напомним, сообщалось, что Фирмино отличился быстрым дублем в своей дебютной игре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига

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