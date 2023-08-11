Статистика, которую вы ждали: первый гол сезона в Ла Лиге забил уникальный игрок

Все дело в его внешности.

Новый розыгрыш чемпионата Испании стартовал матчем между Райо Вальекано и Альмерией.

Судьбу встречи решили два удара с пенальти в исполнении Райо - оба были точными и принесли этой команде победу.

Первый 11-метровый реализовал вингер Иси Паласон. Интересно, что он стал первым (по меньшей мере за 50 лет) полностью лысым игроком, который стал автором первого гола в сезоне Ла Лиги.

Всего в прошлом сезоне 28-летний игрок забил 9 голов в Ла Лиге.

Ранее, напомним, сообщалось, что Фирмино отличился быстрым дублем в своей дебютной игре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!