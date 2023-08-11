Фирмино отметился быстрым дублем за новый клуб

Сегодня, 11 августа, стартовала саудовская лига. В матче-открытии встречались Аль-Ахли и Аль-Хезем.

Напомним, что за Аль-Ахли выступают бывшие звезды АПЛ Роберто Фирмино, Аллан Сент-Максимен и Рияд Марез.

Именно новые звезды и обеспечили победу своей команды. Бразилец отметился быстрым дублем уже в первые 10 минут матча, на один из голов ассистировал Рияд.

Сначала Бобби головой завершил атаку своей команды, а затем стал последним звеном в крутой атаке, которую разогнал Аллан.

Ранее также сообщалось, что Харри Кейн может уже завтра дебютировать за Баварию.

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