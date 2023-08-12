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Реал ведет переговоры с голкипером Челси, который был готов перейти в Баварию

Мадридский клуб нашел новый вариант замены травмированному Тибо Куртуа.
Сегодня, 13:31
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Голкипер лондонского Челси Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в мадридском Реале.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "сливочные" уже ведут переговоры с самим игроком и его представителями по поводу возможного перехода.

При этом утверждается, что 28-летний испанский вратарь готов перебраться в Реал, в том числе и на правах аренды. В составе "сливочных" он должен будет заменить основного голкипера Тибо Куртуа, который выбыл на длительный срок из-за травмы крестообразной связки.

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Сейчас мадридский клуб также работает над условиями трансфера, которые бы убедили Челси отпустить игрока.

Стоит отметить, что на Кепу также претендует Бавария и, как сообщалось ранее, голкипер уже дал согласие на переход в мюнхенский клуб.

Напомним, что Кепа выступает за Челси с 2018 года. В прошлом сезоне испанский голкипер провел в составе лондонцев 39 матчей во всех турнирах, пропустив 45 голов, а в 12 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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