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Реал начал переговоры по новому вратарю

Первым в списке числится Яссин Буну.
Сегодня, 19:28
Яссин Буну / Getty Images
Яссин Буну / Getty Images

Мадридский Реал и Севилья начали обсуждение трансфера Яссина Буну, пишет Marca.

Напомним, что Тибо Куртуа надолго выбыл из-за серьезной травмы, потому "сливочным" срочно нужно подписывать топового кипера.

Буну - один из кандидатов на замену бельгийцу. Мадридцам нравится его опыт, характер и высокий рост.

В Реале хотели бы приобрести именно Буну, но выкладывать за него много не планируют. При этом, отметим, контракт марокканца с Севильей рассчитан до 2025 года, а отступные составляют 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Неймар согласовал личный контракт с Барселоной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Яссин Буну

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