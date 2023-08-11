Реал начал переговоры по новому вратарю

Мадридский Реал и Севилья начали обсуждение трансфера Яссина Буну, пишет Marca.

Напомним, что Тибо Куртуа надолго выбыл из-за серьезной травмы, потому "сливочным" срочно нужно подписывать топового кипера.

Буну - один из кандидатов на замену бельгийцу. Мадридцам нравится его опыт, характер и высокий рост.

В Реале хотели бы приобрести именно Буну, но выкладывать за него много не планируют. При этом, отметим, контракт марокканца с Севильей рассчитан до 2025 года, а отступные составляют 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Неймар согласовал личный контракт с Барселоной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!