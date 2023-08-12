Президент Тоттенхэма - о Кейне: Он навсегда вошел в историю клуба

Глава Тоттенхэма Дэниэл Леви попрощался с форвардом Харри Кейном.

"Долгое время мы разными способами стремились убедить Харри и его представителей продлить контракт – как на краткий, так и на длительный срок. Но Харри ясно дал понять, что хочет получить новый вызов и не продлит контракт этим летом. Поэтому мы неохотно согласились на трансфер.

Мы видели, как воспитанник нашей академии стал одним из лучших игроков, когда-либо надевавших футболку "шпор" и стал одним из топ-форвардов мирового футбола. Это было поистине замечательное путешествие.

Достижения и рекорды Харри говорят о нем все, и все 19 лет в клубе он был образцовым профессионалом как на поле, так и вне его, вдохновляя молодых игроков, которые мечтают пойти по его стопам.

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Я хочу поблагодарить Харри за все, что он сделал для нас, за все воспоминания, за все рекорды – мы желаем ему и его семье всего наилучшего.

Разумеется, мы всегда рады его возвращению. В семье Тоттенхэма его очень любят и ценят, и он навсегда вошел в нашу историю", – сказал Леви в интервью клубному сайту.

Напомним, Кейн подписал контракт с Баварией до лета 2027 года. Форвард будет выступать под 9 номером.

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