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ПСЖ без Мбаппе не смог одолеть скромный Лорьян

Парижане показали максимально беззубую игру.
Вчера, 23:55
ПСЖ - Лорьян / Getty Images
ПСЖ - Лорьян / Getty Images

В субботу, 12 августа, в рамках первого тура Лиги 1 ПСЖ принимал дома Лорьян.

Пока Мбаппе и Дембеле наблюдали за матчем с трибун, ПСЖ страдал. Команда Энрике, обладая явным перевесом в классе, прижала соперника к воротам, но забить никак не получалось.

Практически все новичики парижского клуба попробовали забить гол, а в итоге самый опасный момент первого тайма создал Лорьян, когда Абержель неожиданно саданул в штангу.

Во втором тайме картина стала еще более унылой. ПСЖ выглядел блекло, постоянно владел мячем, но создать хоть что-то в финальной трети не мог. В итоге одни не могли, да и другие тоже не могли, скучная ничья 0:0.

Статистика матча чемпионата Франции ПСЖ - Лорьян

ПСЖ - Лорьян 0:0

xG: 0.65 - 0.03
Владение: 75% - 25%
Удары: 12 - 2
Удары в створ: 2 - 0
Атаки: 93 - 21

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра, Эрнандес (Маркиньос, 82) - Угарте, Витинья (Фабиан Руис, 68), Заир-Эмери - Ли Кан Ин (Экитик, 82), Асенсио (Солер, 69), Гонсалу Рамуш.

Лорьян: Мвого - Калулу, Лапорт, Тальби, Меите, Ле Гофф (Йонгва, 79) - Ле Бри, Февр, Абержель, Макенго (Понко, 59) - Дьенг (Коне, 59).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лорьян ПСЖ

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