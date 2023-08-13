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"Рад быть полезным команде": Довбик поделился впечатлениями от дебютного гола за Жирону

Украинец отличился в своем первом матче в Ла Лиге и спас "бело-красных" от поражения.
Сегодня, 16:22
Артем Довбик / gironafc.cat
Артем Довбик / gironafc.cat

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик прокомментировал свой дебютный гол за каталонскую команду.

Форвард отличился забитым мячом через восемь минут после выхода на замену с передачи еще одного украинца Виктора Цыганкова и вырвал для "бело-красных" ничью 1:1 в противостоянии с Реал Сосьедадом.

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"Такая хорошая и важная для меня игра. Очень рад быть полезным моей команде. Продолжаем работать", - написал Довбик в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео дебютного гола Довбика за Жирону.

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