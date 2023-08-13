"Сумасшедший из Украины": реакция Сети на дебютный гол Довбика за Жирону

ISPORT посмотрел, что писали фанаты в социальных сетях о первом матче украинца.

В субботу, 12 августа, в рамках первого тура чемпионата Испании Жирона сыграла вничью с Реал Сосьедадом.

В составе Жироны свой первый матч провел Артем Довбик, которому понадобилось несколько минут, чтобы забить гол.

Форвард поразил ворота соперника после точного навеса соотечественника Виктора Цыганкова.

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ISPORT изучил то, что писали болельщики про дебют украинского нападающего.

Поки ви тут Сорда обговорюєте. Довбик з Циганковим оформили гол+пас💅



Ла Ліга єблєт проще — Book_friday🇺🇦 (@book_fridayOD) August 12, 2023

чекайте радіти, це поки Довбик і Циганков суперкласно



а перед вікном збірної ми дізнаємося від купи експертів, що нам обов’язково треба виключно грати як Жирона!



отоді буде весело))) — Kostia Varvaryk 🇺🇦🏳️‍🌈 (@kvarvaryk) August 12, 2023

Довбик вирішив, що культурну дипломатію і софт павер треба вмикати з першої ж гри, ну легенда. — кораліна в задзеркаллі (@ComeGentleNight) August 12, 2023

"Холанд, кто тебя знает? Я знаю только Довбика!".

haaland quien te conoce

yo solo conozco a dovbyk — Marçal Minguet (@_marsu_16) August 12, 2023

"Артем Довбик - украинский Холанд".

artem dovbyk el haaland ucraniano — joeel (@joelcotanoo) August 10, 2023

"Довбик, Довбик

Все соперники боятся тебя,

Напуганные таким количеством голов

Дооовбик, Хэй

Довбик, Довбик

Ты приехал из Украины

И вся лига уже знает тебя

Дооооовбик, Хэй".

Dobvyk Dovbyk

Tots els rivals et tenen por

Intimides amb tants gols

Dooovbyk Hei

Dovbyk Dovbyk

Vas venir des de Ucraïna

I ja et coneix tota la lliga

Doooovbyk Hei

🎶🎶🎶 — Pau Quera Madrenas (@QueraPau) August 12, 2023

"Довбик забил гол в самом начале своего дебюта. Я очень заинтригован, чтобы посмотреть, как он это делает. Парень забивает как сумасшедший в Украине. И должен любить так хорошо все настраивать. Судя по всему, в этом сезоне он забьет как минимум 15 голов. Тотальный танковый режим!".

Dovbyk nails a goal right at the start of his debut. I'm super intrigued to watch how he does. The guy's been scoring like crazy in Ukraine. And gotta love Torre setting things up so well. By the looks of it, he's gonna bang in at least 15 goals this season. Total tank mode! — ROMULUS𝕏 (@therealromuluzs) August 12, 2023

Ранее сообщалось, что Довбик установил уникальное достижение в Ла Лиге.

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