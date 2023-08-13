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"Сумасшедший из Украины": реакция Сети на дебютный гол Довбика за Жирону

ISPORT посмотрел, что писали фанаты в социальных сетях о первом матче украинца.
Сегодня, 10:15
Дейли Блинд и Артем Довбик
Дейли Блинд и Артем Довбик

В субботу, 12 августа, в рамках первого тура чемпионата Испании Жирона сыграла вничью с Реал Сосьедадом.

В составе Жироны свой первый матч провел Артем Довбик, которому понадобилось несколько минут, чтобы забить гол.

Форвард поразил ворота соперника после точного навеса соотечественника Виктора Цыганкова.

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ISPORT изучил то, что писали болельщики про дебют украинского нападающего.

"Холанд, кто тебя знает? Я знаю только Довбика!".

"Артем Довбик - украинский Холанд".

"Довбик, Довбик
Все соперники боятся тебя,
Напуганные таким количеством голов
Дооовбик, Хэй
Довбик, Довбик
Ты приехал из Украины
И вся лига уже знает тебя
Дооооовбик, Хэй".

"Довбик забил гол в самом начале своего дебюта. Я очень заинтригован, чтобы посмотреть, как он это делает. Парень забивает как сумасшедший в Украине. И должен любить так хорошо все настраивать. Судя по всему, в этом сезоне он забьет как минимум 15 голов. Тотальный танковый режим!".

Ранее сообщалось, что Довбик установил уникальное достижение в Ла Лиге.

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