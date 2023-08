"Сумасшедший из Украины": реакция Сети на дебютный гол Довбика за Жирону

В субботу, 12 августа, в рамках первого тура чемпионата Испании Жирона сыграла вничью с Реал Сосьедадом.

В составе Жироны свой первый матч провел Артем Довбик, которому понадобилось несколько минут, чтобы забить гол.

Форвард поразил ворота соперника после точного навеса соотечественника Виктора Цыганкова.

ISPORT изучил то, что писали болельщики про дебют украинского нападающего.

"Холанд, кто тебя знает? Я знаю только Довбика!".

"Артем Довбик - украинский Холанд".

"Довбик, Довбик

Все соперники боятся тебя,

Напуганные таким количеством голов

Дооовбик, Хэй

Довбик, Довбик

Ты приехал из Украины

И вся лига уже знает тебя

Дооооовбик, Хэй".

"Довбик забил гол в самом начале своего дебюта. Я очень заинтригован, чтобы посмотреть, как он это делает. Парень забивает как сумасшедший в Украине. И должен любить так хорошо все настраивать. Судя по всему, в этом сезоне он забьет как минимум 15 голов. Тотальный танковый режим!".

