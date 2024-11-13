iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тайсон раскрыл особенности подготовки к бою с Полом

Легендарный боксер рассказал, что изменилось со времен его активной карьеры.
Сегодня, 10:58
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке против боксирующего блогера Джейка Пола.

58-летний легендарный боксер рассказал, что изменилось в его подготовке к бою по сравнению с временами активных выступлений.

Читай также: "Это уничтожило мою жизнь": Майк Тайсон рассказал, что попал в аварию с жуткими последствиями

"Я справляюсь с реальностью и понимаю, что мне придется драться с этим парнем определенным образом.

Единственное отличие от подготовки к поединкам в прошлом в том, что сейчас мне делают больше массажей. Да, в этот раз много терапии.

Могу сказать, что я был рожден, чтобы драться на ринге. Я был рожден, чтобы распродавать стадионы. Это то, что я хотел делать всю свою жизнь", - приводит слова Тайсона Boxing News 24.

Напомним, что бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее экс-тренер Усика оценил бой Тайсона и Пола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

Статьи по теме

"Будет большой сюрприз": Пол ошеломил выбором следующего соперника после Тайсона "Будет большой сюрприз": Пол ошеломил выбором следующего соперника после Тайсона
Майк Тайсон – о своей карьере: Есть срок годности Майк Тайсон – о своей карьере: Есть срок годности
Оглашены правила боя Тайсон - Пол Оглашены правила боя Тайсон - Пол
"Он реагирует на фолы, будто это травля за его цвет кожи": Экс-тренер Реала раскритиковал Винисиуса "Он реагирует на фолы, будто это травля за его цвет кожи": Экс-тренер Реала раскритиковал Винисиуса
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров
Футбол сегодня: матч юношеской сборной Украины в квалификации Евро-2025
просмотров

Последние новости

Европа14:59
Еще один футболист заговорил о возможности забастовок из-за перезагруженного графика
Украина14:40
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
Европа14:32
Милан рассматривает возвращение игрока, которого летом этого года отпустил бесплатно
Лига наций14:30
Грузия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
Европа13:59
Матч Грузия - Украина обслужит рефери, который ранее не встречался с украинскими командами
Лига наций13:55
Грузия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Европа13:39
Лидер Манчестер Юнайтед спас жизнь человека во время полета на свою Родину
Лига наций13:20
Грузия - Украина: прогноз на матч Лиги наций
Европа12:59
Экс-защитник Реала высказался о бойкоте клубом церемонии вручения Золотого мяча-2024
Европа12:25
FIFA планирует расширить влияние VAR
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK