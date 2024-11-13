Тайсон раскрыл особенности подготовки к бою с Полом

Легендарный боксер рассказал, что изменилось со времен его активной карьеры.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке против боксирующего блогера Джейка Пола.

58-летний легендарный боксер рассказал, что изменилось в его подготовке к бою по сравнению с временами активных выступлений.

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"Я справляюсь с реальностью и понимаю, что мне придется драться с этим парнем определенным образом.

Единственное отличие от подготовки к поединкам в прошлом в том, что сейчас мне делают больше массажей. Да, в этот раз много терапии.

Могу сказать, что я был рожден, чтобы драться на ринге. Я был рожден, чтобы распродавать стадионы. Это то, что я хотел делать всю свою жизнь", - приводит слова Тайсона Boxing News 24.

Напомним, что бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее экс-тренер Усика оценил бой Тайсона и Пола.

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