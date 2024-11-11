"Это уничтожило мою жизнь": Майк Тайсон рассказал, что попал в аварию с жуткими последствиями

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал о травме, которая повлияла на его жизнь.

По словам американца, он ослушился тренера, в результате чего оказался на операционном столе.

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"Я был на тренировке и сильно зацепил тяжелую сумку. Я еле ходил и увидел гироскутер. Мой тренер крикнул, чтобы я ничего не трогал. Я не послушал. Я упал, когда ездил. Мне пришлось сделать операцию.

В больнице я увидел много людей, которые имели такие же травмы. Они все упали и получили различные травмы. Эта авария разрушила и изменила мою жизнь. Когда я падал, было ощущение, что вся земля дрожит", - приводит слова американца MiddleEasy.

Ранее Майк Тайсон назвал самую большую ошибку, которую сделал в тюрьме.

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