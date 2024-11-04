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Майк Тайсон назвал самую большую ошибку, которую сделал в тюрьме

Железный Майк вразумился, когда находился в заключении.
Сегодня, 17:10
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Легендарный боксер Майк Тайсон высказался по поводу того, что сидел в тюрьме.

По словам американца, он сожалеет из-за своей ошибки, совершенной в тюрьме.

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"Другие заключенные меня уважали и хорошо относились, но я был дураком. Я подрался с охранником – и к моему сроку добавили еще. Потом я решил, что должен быть другой способ проводить время в тюрьме.

Я научился уважать людей, которые были рядом со мной. Они помогали мне, но я не ценил этого. После того, как я все обдумал, мне стало легче", - приводит слова Тайсона The Mirror.

Ранее Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров в мире.

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