Майк Тайсон назвал самую большую ошибку, которую сделал в тюрьме

Легендарный боксер Майк Тайсон высказался по поводу того, что сидел в тюрьме.

По словам американца, он сожалеет из-за своей ошибки, совершенной в тюрьме.

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"Другие заключенные меня уважали и хорошо относились, но я был дураком. Я подрался с охранником – и к моему сроку добавили еще. Потом я решил, что должен быть другой способ проводить время в тюрьме.

Я научился уважать людей, которые были рядом со мной. Они помогали мне, но я не ценил этого. После того, как я все обдумал, мне стало легче", - приводит слова Тайсона The Mirror.

Ранее Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров в мире.

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