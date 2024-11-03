Майк Тайсон показал свою форму перед боем с Джейком Полом
Именитый спортсмен запугивает своего соперника.
Легенда бокса Майк Тайсон проведет поединок с известным видеоблогером Джейком Полом.
Бывший чемпион мира показал свою физическую форму перед боем.
Американец опубликовал фото с тренировочного лагеря.
Отметим, что Тайсона это будет первый профессиональный бой с 2005 года, когда он досрочно уступил Кевину МакБрайду. В 2020 году он провел выставочный бой с Роем Джонсом.
Поединок Майка и Джейка состоится 15 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас, США.
Ранее Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров в мире.
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