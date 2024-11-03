Майк Тайсон показал свою форму перед боем с Джейком Полом

Легенда бокса Майк Тайсон проведет поединок с известным видеоблогером Джейком Полом.

Бывший чемпион мира показал свою физическую форму перед боем.

Американец опубликовал фото с тренировочного лагеря.

Отметим, что Тайсона это будет первый профессиональный бой с 2005 года, когда он досрочно уступил Кевину МакБрайду. В 2020 году он провел выставочный бой с Роем Джонсом.

Поединок Майка и Джейка состоится 15 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас, США.

Ранее Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров в мире.

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