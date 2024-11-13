Матч Грузия - Украина обслужит рефери, который ранее не встречался с украинскими командами
Главным судьей поединка станет Крис Кавана.
УЕФА назначило бригаду арбитров на матч Грузия - Украина.
Поединок Лиги наций обслужат английский судьи. Главным рефери станет Крис Кавана.
В качестве лайнсменов ему будут помогать Ли Беттс и Нил Дэвис. Функции четвертого арбитра будет выполнять Сэм Барротт.
Отметим, что Кавана ни разу не пересекался, ни со сборными Украины любых возрастных категорий, ни с украинскими клубами.
Напомним, на ISPORT доступен прогноз на матч Грузия - Украина
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