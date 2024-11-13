Матч Грузия - Украина обслужит рефери, который ранее не встречался с украинскими командами

УЕФА назначило бригаду арбитров на матч Грузия - Украина.

Поединок Лиги наций обслужат английский судьи. Главным рефери станет Крис Кавана.

В качестве лайнсменов ему будут помогать Ли Беттс и Нил Дэвис. Функции четвертого арбитра будет выполнять Сэм Барротт.

Отметим, что Кавана ни разу не пересекался, ни со сборными Украины любых возрастных категорий, ни с украинскими клубами.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на матч Грузия - Украина

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