Наставник Жироны: Довбик проходит процесс адаптации
Мичел высказался о дебюте украинца.
Наставник каталонской Жироны Мичел высказался о дебютном матче Артема Довбика, в котором он оформил забитый мяч.
По словам испанца, украинский форвард продолжает проходить процесс адаптации.
"Вчера мы говорили о менталитете, и я буду продолжать это делать. Потому что перед нами была команда чемпионов.
Довбик проходит процесс адаптации к городу, языку, команде... Сегодня он отыграл 30 хороших минут, а Стуани - 60 исключительных, во время которых он исчерпал себя. Оба они обеспечили нам гол для команды, которая пытались найти его", - сказал Мичел.
Отметим, что благодаря своему голу установил уникальное достижение.
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