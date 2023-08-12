Наставник Жироны: Довбик проходит процесс адаптации

Наставник каталонской Жироны Мичел высказался о дебютном матче Артема Довбика, в котором он оформил забитый мяч.

По словам испанца, украинский форвард продолжает проходить процесс адаптации.

"Вчера мы говорили о менталитете, и я буду продолжать это делать. Потому что перед нами была команда чемпионов.

Довбик проходит процесс адаптации к городу, языку, команде... Сегодня он отыграл 30 хороших минут, а Стуани - 60 исключительных, во время которых он исчерпал себя. Оба они обеспечили нам гол для команды, которая пытались найти его", - сказал Мичел.

Отметим, что благодаря своему голу установил уникальное достижение.

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