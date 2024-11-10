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Эннис - Чухаджян: лучшие моменты боя - видео

Украинский боксер потерпел поражение единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Джарон Эннис - Карен Чухаджян.
Сегодня, 10:58
Эннис - Чухаджян: видео лучших моментов боя / heatherbarryimages
Эннис - Чухаджян: видео лучших моментов боя / heatherbarryimages

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Джарон Эннис (33-0, 29 КО) одержал победу в реванше с украинским претендентом Кареном Чухаджяном (24-3, 13 КО).

Второй поединок между соперниками состоялся в ночь на воскресенье, 10 ноября, на арене Wells Fargo Center в Филадельфии, штат Пенсильвания, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

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В ходе поединка Чухаджян в пятом раунде взял колено после атаки оппонента, а в десятой трехминутке был оштрафован рефери на один балл.

Боксеры провели на ринге все 12 раундов, по итогам которых Эннис выиграл единогласным решением судей со счетом 119-107, 117-109 и 116-110 и защитил свой чемпионский пояс IBF.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Эннис - Чухаджян:

Ранее Чухаджян отреагировал на второе поражение от Энниса.

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