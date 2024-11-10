Эннис второй раз побил Чухаджяна, защитив титул

Американский чемпион снова не смог нокаутировать украинского претендента, но выиграл реванш единогласным решением.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Джарон Эннис (33-0, 29 КО) защитил свой титул в реванше с украинским претендентом Кареном Чухаджяном (24-3, 13 КО), одержав победу по очкам.

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 10 ноября, на арене Wells Fargo Center в Филадельфии, штат Пенсильвания, США, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании Matchroom Boxing.

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Чухаджян неплохо начал поединок, попытавшись захватить инициативу и действовать первым номером, но и Эннису удавалось эффективно отвечать. В стартовых раундах украинский претендент навязал борьбу чемпиону, а соперники пару раз поймали друг друга, сумев пошатнуть.

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Тем не менее в пятой трехминутке Эннису удалось отправить Чухаджяна в нокдаун. Украинец пропустил удар, американец бросился его добивать и вынудил взять колено.

Чухаджян сумел восстановиться после этого неприятного эпизода, но после Эннис уверенно владел инициативой и забирал бой. Чемпион выбрасывал много ударов, а претенденту часто приходилось спасаться в клинчах, за что он был оштрафован рефери.

В итоге противостояние продлилось все отведенные 12 раундов, а Эннис снова не смог нокаутировать Чухаджяна, но во второй раз одержал победу единогласным решением судей. Счет боя - 119-107, 117-109 и 116-110 в пользу американского чемпиона.

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Напомним, что в январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее Эннис озвучил свою главную цель после реванша с Чухаджяном.

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