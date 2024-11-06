Эннис озвучил свою главную цель после реванша с Чухаджяном

Американский чемпион уверен в победе над украинцем и уже ставит перед собой более высокие задачи.

Обладатель пояса IBF в полусреднем весе Джарон Эннис рассказал о своих планах после реванша с Кареном Чухаджяном.

По словам американского боксера, его главной целью остается абсолютное чемпионство в дивизионе.

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"Да, это моя цель. Все, что мне сейчас нужно, это пояса. Все эти парни, чемпионы, ходят вокруг да около. Возможно, я поднимусь в первый средний вес, но пока ставлю перед собой другие цели. Посмотрим.

Надеюсь, что чемпионы моей весовой категории пойдут на контакт и подпишут контракт, потому что мне нужны их титулы. Когда одержу победу над Чухаджяном, начну их преследовать", - сказал Эннис в комментарии Fight Hub TV.

Реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.

Ранее Эннис выразил недовольство, что должен провести реванш с Чухаджяном.

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