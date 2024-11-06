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Эннис и Чухаджян провели первую битву взглядов перед реваншем

Американский чемпион и украинский претендент встретятся в ринге 9 ноября.
Сегодня, 09:59
Джесси Родригес, Джарон Эннис, Карен Чухаджян и Педро Гевара / Matchroom Boxing
Джесси Родригес, Джарон Эннис, Карен Чухаджян и Педро Гевара / Matchroom Boxing

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Джарон Эннис (32-0, 29 КО) в ближайшем бою проведет реванш против обязательного претендента украинца Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО)

Поединок состоится 9 ноября на арене Wells Fargo Center в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.

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Перед боем американский и украинский боксеры провели первую дуэль взглядов.

Также свою битву взглядов устроили другие участники боксерского шоу обладатель титула WBC во втором наилегчайшем весе американец Джесси Родригес (20-0, 13 KO) и мексиканец Педро Гевара (42-4-1, 22 KO).

Напомним, что в январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее Эннис рассказал о плане на поединок с Чухаджяном.

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