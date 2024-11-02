"Собираюсь избить и сломать": Эннис рассказал о плане на поединок с Чухаджяном

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Джарон Эннис поделился ожиданиями от предстоящего реванша с Кареном Чухаджяном.

Американский боксер выразил уверенность, что ему удастся досрочно разобраться с украинским соперником.

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"Я собираюсь устроить прекрасное шоу, избить и сломать его, получив удовольствие и получив свой нокаут в конце вечера. Это будет фейерверк. Я увидел много вещей, которые я собираюсь применить в этом бою, чтобы показать, что я тот парень, и показать миру, почему я лучший.

Он не делает ничего, что меня беспокоит. Это больше касалось меня в ночь боя, когда я дрался с ним. Я не сделал того, что должен был сделать. Это был не он. Это я не сделал того, что должен был сделать, и просто искал нокаут. Но когда я получаю удовольствие, все встанет на свои места. Нокаут приходит, когда вы его не ищете.

Я не смотрю мимо него, но после того, как я сделаю свое дело и выиграю зрелищным образом, я хочу остальные пояса в полусреднем весе и оставаться в деле. Я не хочу сидеть без дела слишком долго. Мне нравится сохранять остроту ума", - приводит слова Энниса BoxingScene.

Реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.

В январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее Эннис выразил недовольство, что должен провести реванш с Чухаджяном.

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