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"Постарайся остановить": Промоутер дал установку Эннису перед реваншем с Чухаджяном

Представитель американца спрогнозировал, как должен завершиться повторный бой с украинцем.
Сегодня, 15:58
Чухаджян и Эннис проведут реванш / Getty Images
Чухаджян и Эннис проведут реванш / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Джарона Энниса, обратился к своему клиенту по поводу реванша с Кареном Чухаджяном.

По словам представителя американского боксера, в этот раз он ожидает, что его подопечный должен завершить поединок с украинцем досрочной победой.

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"Просто убери этого парня с пути. Постарайся остановить его в этот раз. Просто набросься на него", - сказал Хирн в комментарии Fight Hub TV.

Реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.

Ранее промоутер Энниса раскритиковал реванш с Чухаджяном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Карен Чухаджян

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