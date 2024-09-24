"Постарайся остановить": Промоутер дал установку Эннису перед реваншем с Чухаджяном

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Джарона Энниса, обратился к своему клиенту по поводу реванша с Кареном Чухаджяном.

По словам представителя американского боксера, в этот раз он ожидает, что его подопечный должен завершить поединок с украинцем досрочной победой.

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"Просто убери этого парня с пути. Постарайся остановить его в этот раз. Просто набросься на него", - сказал Хирн в комментарии Fight Hub TV.

Реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.

Ранее промоутер Энниса раскритиковал реванш с Чухаджяном.

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